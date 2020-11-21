Россияне также пожелали здоровья Анастасии Заворотнюк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В соцсетях осудили актрису Анастасию Заворотнюк из-за слухов о появлении на шоу «Прямой эфир» телеведущего Андрея Малахова. Пользователи уверены, что это простое зарабатывание денег и с таким диагнозом — СМИ сообщали, что у артистки рак мозга — не стоит ходить на ТВ-шоу.

«Похоронил любимую полтора года назад. С таким диагнозом не до Малахова, поверьте…» — заявляет Георгий в комментариях к новости URA.RU. Другие пользователи уверены, что участие в шоу актрисе нужно только ради денег.

Некоторые россияне усомнились в реальности болезни Заворотнюк из-за ее появления у Малахова Сайт URA.RU, Георгий

Часть пользователей просто от души пожелала актрисе здоровья Twitter, Серый

Нашлись и те, кому возвращение Заворотнюк на ТВ пришлось не по душе Twitter, Бася

Часть россиян удивлены, что съемка с Заворотнюк, по сообщениям СМИ, проходила ночью в строжайшей секретности ВКонтакте, Наташа Парфирова

Некоторые уверены, ситуация — просто накручивание интриги ради денег ВКонтакте, Любовь Амур

Пользователи желают Заворотнюк здоровья, несмотря на непонимание ситуации ВКонтакте, Наталия Комельских

Также в соцсетях посоветовали актрисе сидеть дома, если она хочет секретности ВКонтакте, Юлия Беликова

Часть россиян просто были бы рады снова увидеть любимую артистку на телевидении Сайт URA.RU, Ольга

Информация об участии Анастасии Заворотнюк в съемках «Прямого эфира» появилась 21 ноября. Однако о возвращении актрисы на телевидение СМИ заговорили еще за неделю до этого, пишет агентство Nation news. При этом в декабре 2019 года журналисты заявляли, что у девушки мог развиться необратимый паралич якобы на фоне болезни, напоминает «Национальная служба новостей». Информация о болезни Заворотнюк появилась еще в августе 2019 года. С тех пор она не появлялась на публике и в СМИ. Позже родные актрисы подтвердили, что она попала в больницу, однако не сообщили диагноз. По заявлениям журналистов это может быть рак мозга.