В соцсетях осудили актрису Анастасию Заворотнюк из-за слухов о появлении на шоу «Прямой эфир» телеведущего Андрея Малахова. Пользователи уверены, что это простое зарабатывание денег и с таким диагнозом — СМИ сообщали, что у артистки рак мозга — не стоит ходить на ТВ-шоу.
«Похоронил любимую полтора года назад. С таким диагнозом не до Малахова, поверьте…» — заявляет Георгий в комментариях к новости URA.RU. Другие пользователи уверены, что участие в шоу актрисе нужно только ради денег.
Информация об участии Анастасии Заворотнюк в съемках «Прямого эфира» появилась 21 ноября. Однако о возвращении актрисы на телевидение СМИ заговорили еще за неделю до этого, пишет агентство Nation news. При этом в декабре 2019 года журналисты заявляли, что у девушки мог развиться необратимый паралич якобы на фоне болезни, напоминает «Национальная служба новостей». Информация о болезни Заворотнюк появилась еще в августе 2019 года. С тех пор она не появлялась на публике и в СМИ. Позже родные актрисы подтвердили, что она попала в больницу, однако не сообщили диагноз. По заявлениям журналистов это может быть рак мозга.
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