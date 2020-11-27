«Спутник V», будет доступен не только в жидкой, но и в сухой форме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса «Спутник V» в сухой форме может быть готова к применению в течение следующего года. При этом затраты на такую форму препарата могут быть ниже. Об этом URA.RU рассказала завлабораторией НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где был разработан «Спутник V», профессор Елена Бурцева.

«Уже клинические испытания начались, должен пройти какой-то период — изучаются температурные и временные возможности сохранности препарата. Думаю, что в течение следующего года появится», — рассказала URA.RU Бурцева.

Сухая форма «Спутник V» — это тот же самый препарат, что и жидкая вакцина, однако затраты на него могут быть ниже из-за условий хранения, предположила эксперт. «Это тот же препарат, но [жидкая] вакцина хранится в замороженном состоянии, а после разморозки она должна быть использована в течение двух часов. А для сухого препарата скорее всего будет режим обычно холодильника на +4 градуса. Поэтому, наверное, затраты разные будут на доставку и хранение. Может быть и дешевле [будет сухая форма вакцины]», — добавила ученая.

В регионах России начали выделять квоты на вакцинацию от коронавируса — приоритет есть у нескольких групп населения, рассказала эксперт. «Вакцины пока не хватает и в первую очередь будут привиты медработники, учителя и лица с хроническими соматическими заболеваниями. Думаю, в течение года уже всем это будет доступно, как вакцина от гриппа», — заключила Бурцева.

Ранее разработчики «Спутник V» заявили, что эффективность препарата составляет 95%. Массовая вакцинация «Спутником» и другими вакцинами, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, начнется в 2021 году.