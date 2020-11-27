Микробиолог объяснил, почему не все люди заражаются коронавирусом

Некоторые люди могут не заразиться коронавирусом не только благодаря вакцине или уже выработанным антителам. Об этом журналистам рассказал микробиолог Сергей Иванов.
По его словам, медицине уже известно, что есть люди, которые даже при близком общении с тяжело больными COVID-19 не заражались. Они просто не восприимчивы к коронавирусу.
«[Это] обнаружили наши российские ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера. Они обратили внимание, что некоторые врачи, работающие в „красной зоне“, не заражаются вирусом даже спустя много месяцев», — сказал Иванов в беседе с «Московским комсомольцем».
Подписывайтесь на URA.RU в