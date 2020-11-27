27 ноября 2020

Микробиолог объяснил, почему не все люди заражаются коронавирусом

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Екатеринбургский Метрополитен во время пандемии коронавируса COVID-19. Екатеринбург, эпидемия, общественный транспорт, медицинская маска, защитная маска, пассажиры, метрополитен, метро, маска на лицо, вагон, covid-19, covid19, коронавирус
Есть люди, которые не восприимчивы к коронавирусу, уверен микробиолог Сергей Иванов Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Некоторые люди могут не заразиться коронавирусом не только благодаря вакцине или уже выработанным антителам. Об этом журналистам рассказал микробиолог Сергей Иванов.

По его словам, медицине уже известно, что есть люди, которые даже при близком общении с тяжело больными COVID-19 не заражались. Они просто не восприимчивы к коронавирусу.

«[Это] обнаружили наши российские ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера. Они обратили внимание, что некоторые врачи, работающие в „красной зоне“, не заражаются вирусом даже спустя много месяцев», — сказал Иванов в беседе с «Московским комсомольцем».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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