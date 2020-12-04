Россиянка выкинула грудного ребенка подруги из окна многоэтажки

Москвичка выкинула из окна ребенка подруги в ее присутствии. Об этом сообщила представитель главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.
«В квартире находилась мама ребенка и ее подруга, которая, по предварительным данным, выкинула ребенка из окна. Он получил смертельные травмы», — сообщила Иванова ТАСС. По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело. Женщина выбросила малыша с 13 этажа. Причина ее поступка и обстоятельства трагедии пока неизвестны.
17 октября похожая ситуация произошла в Саратове. Мать выбросила с четвертого этажа двоих дочерей. Также 24 ноября за аналогичное преступление жительницу ЯНАО приговорили к восьми годам тюрьмы, пишет RT.
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