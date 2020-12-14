14 декабря 2020

В УМВД по Тюменской области назначен новый глава пресс-службы

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС, ГАИ, ГИБДД. Челябинск, гаи, гибдд, полиция, проблесковый маячок, дпс
главой пресс-службы УМВД по Тюменской области назначен Антон Каморников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главой отдела информации и общественных связей УМВД по Тюменской области назначен Антон Каморников. Об этом он сообщил в личной беседе с URA.RU. Он занимал эту должность с января, но с приставкой «врио».

«Назначение состоялось 14 декабря», — отметил Каморников в беседе с URA.RU. На официальном сайте УМВД по Тюменской области уже обновили должность силовика.

Антон Каморников исполнял обязанности главы отдела информации и общественных связей тюменской региональной полиции с января этого года. Он получил временное назначение на эту должность после перевода бывшего пресс-секретаря регионального УМВД Светланы Новик, но новое место службы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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