15 декабря 2020

Челябинская область поставила рекорд по смертям заболевших COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid-19, пандемия коронавируса, средства защиты, ковид19
После краткой стабилизации темпы заболеваемости разгоняются второй день подряд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 16 декабря, зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 309, днем ранее 305), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Число умерших по итогам прошедшего дня достигло 15 человек, до сих пор этот показатель не превышал 14 случаев в сутки.

«С начала пандемии произошло 31 474 случая заражения, сейчас лечение в стационарах проходят 10 472 южноуральцев. Умерли 15 человек в возрасте от 40 до 93 лет. Для девяти коронавирусная пневмония стала непосредственной причиной смерти, у остальных COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 124 человека, с начала пандемии — 19 868 жителей области.

До 27 декабря в Челябинской области действует карантин по коронавирусу, предусматривающий запрет массовых мероприятий, а также ночной работы кафе и ресторанов. Во всех структурах власти запрещены новогодние корпоративы: чиновникам предписано отменить оплаченные вечеринки и даже посиделки внутри учреждений. Накануне жителей области предупредили о полном локдауне с 27 декабря до 17 января, но власти поспешили опровергнуть этот фейк.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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