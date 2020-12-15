Челябинская область бьет рекорды по числу зараженных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 16 декабря — 381-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 281-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 31 164, выздоровели 19 744 и скончался 1051 житель региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 2 707 945 (+26 689) случаев заражения. Вылечились 2 149 610 (+24 813) пациентов —79% от заболевших. Умерли 47 968 (+577) человек — почти 1,8% от заразившихся.

Рекорд по заражениям коронавирусом побит

По данным на 15 декабря в регионе зафиксировано 309 случаев заражения коронавирусом за сутки. Накануне выявили 305, до этого 303 заболевших. Державшийся с начала пандемии рекорд в 305 зараженных ушел в прошлое. Смертность среди больных COVID, снизившаяся было до 12 случаев в сутки, также вернулась к рекордному показателю в 14 погибших по итогам дня.

Челябинцев напугали жестким локдауном

В челябинских пабликах соцсетей и родительских чатах начала распространяться информация о жестком локдауне и закрытиях едва ли не всех учреждений и организаций в регионе с 28 декабря по 17 января. В правительстве области полностью опровергли эти сведения. «Пока решений об ужесточении ограничительных мер нет», — заявили URA.RU в пресс-службе губернатора Алексея Текслера. Еще в ноябре в области запретили проведение массовых мероприятий, а также работу ресторанов и кафе в ночное время. Иных ограничений оперативный штаб не озвучивал.

В Челябинске ФСБ задержала чиновницу минздрава

Начальник управления лекарственного обеспечения Челябинской области Арина Устюгова задержана сотрудниками ФСБ 15 декабря после возможного получения взятки. Чиновницу подозревают в том, что она снабжала фармацевтическую фирму о сведениями о жителях региона, нуждающихся в детских лекарствах. В ближайшее время ей изберут меру пресечения и, скорее всего, это будет арест.

В Челябинске скончался настоятель храма

В элитном челябинском поселке Тарасовка от коронавирусной инфекции в возрасте всего 52 лет скончался настоятель храма Всех святых Александр (Погудин). Как пояснили URA.RU в Челябинской митрополии, причиной смерти стали осложнения коронавирусной инфекции. По данным агентства, батюшка с 17 ноября находился в реанимации, но врачи оказались бессильны.

Данные Росстата о смертности челябинцев выше местных

Федеральная статистика смертности от коронавируса по Челябинской области оказалась вдвое больше региональной. По данным областного оперштаба, к 1 октября на Южном Урале скончались 483 заболевших коронавирусом, а к 2 ноября — 640 человек. Прирост за октябрь составил 157 человек. Тем временем, по данным Росстата в октябре в Челябинской области умерли 315 человек. Причины такого расхождения объяснили URA.RU в минздраве региона и госкомитета ЗАГС.

Алкомаркеты начали закрывать из-за COVID

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, могут закрыть несколько алкомаркетов сети «Красное & Белое» в случае повторных нарушений карантина по коронавирусу. Нарушения в ходе рейда полиции и чиновников мэрии нашли также в нескольких продуктовых магазинах. Теперь в суде будет решаться, какие кара ждет торговцев. В пресс-службе «К&Б» пояснили URA.RU, что проблемой стало обслуживание покупателей без масок. «Все замечания устранены. Магазины работают в штатном режиме», — добавили там.