13 декабря 2020
12 декабря 2020
11 декабря 2020

Челябинский губернатор испортит праздники подчиненным

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера по ФАПам Красноармейского района. Челябинск, текслер алексей, врач, фельшерско-акушерский пункт, фельдшер, доктор
Алексей Текслер даст последние в этом году установки главам челябинских муниципалитетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер на этой неделе проведет последнее в 2020 году совещание с главами городов и районов Челябинской области. Для них подготовлены вводные, которые серьезно добавят работы в новогодние и рождественские каникулы, сообщил URA.RU источник в правительстве региона.

«Помимо традиционных установок, касающихся коммуналки и вопросов безопасности, главы городов и районов получат новые. Касающиеся новых коронавирусных реалий: соблюдение санитарных правил в ледовых городках, при различных мероприятиях и, особенно, запрета на ночную работу кафе и ресторанов. Выводы будут сделаны после праздников, исходя из динамики заболеваемости COVID в муниципалитетах», — рассказал URA.RU собеседник.

В пресс-службе агентству лишь подтвердили сам факт совещания с главами. «Мероприятие пройдет по видео-конференц-связи (ВКС). Кроме того, глава региона примет участие в открытии нового кузнечного производства по выпуску тяжелых поковок на „Конаре“. Также запланирована поездка губернатора в Магнитогорск», — сообщили в правительстве.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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