Для жителей ЯНАО утвердили выплаты с 1 января

С 2021 года ямальцы смогут рассчитывать на несколько выплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 1 января в ЯНАО дети-сироты, ожидающие предоставления квартиры от государства, начнут получать выплату в 25 тысяч рублей. Эти деньги будут выдавать в качестве компенсации за наем жилья. Такой закон утвердили депутаты заксобрания ЯНАО, копия документа оказалась в распоряжении URA.RU.

Выплату, согласно тексту закона, будут выдавать за каждый месяц, который ребенок-сирота остается без жилья. Средства от правительства будут получать муниципалитеты — размер субсидии будет зависеть от того, сколько сирот там зарегистрировано. «Закон вступает в силу с 1 января 2021 года», — говорится в документе.

Также с 1 января жители ЯНАО, которые переезжают в связи с изменением статуса своего населенного пункта, получат 100 тысяч рублей. Предполагается, что выплата будет разовой. Пока это решение правительства касается жителей только одного села — Газ-Сале. В следующем году оно утратит самостоятельность и войдет в состав поселка Тазовского.

«На следующий год планируются индексация социальных выплат на 3,8%, централизация соцвыплат на окружном уровне, что позволит перечислять гражданам средства в единые дни по всему округу. Также продолжим работу по повышению доступности населению государственных услуг. Для получения отдельных выплат гражданам будет достаточно одного заявления», — заявила глава департамента соцзащиты Елена Карпова.

В начале 2021 года ямальцы получат и выплаты, принятые на федеральном уровне. Предпринимателям государство даст по 250 тысяч рублей. Самозанятые получат по 50 тысяч рублей. А размер пособия на детей от 3 до 7 лет для некоторых семей вырастет в два раза.