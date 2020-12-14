Свердловского губернатора убедили принять решение по 31 декабря

Евгений Куйвашев решил, что 31 декабря свердловчане будут работать Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатора Евгения Куйвашева убедили не делать 31 декабря выходным днем, утверждают собеседники в окружении главы региона. Решение было принято с учетом позиции представителей промышленных предприятий.

«В 2020 году и так было много вынужденных выходных. Необходимости вводить еще один, который нужно будет отрабатывать в субботу, нет. Против инициативы выступали, в том числе, крупные ФПГ. Предприятиям непрерывного цикла производства пришлось бы дополнительно оплачивать новый выходной, другим перестраивать графики», — утверждает собеседник агентства.

Министр промышленности региона Сергей Пересторонин утверждает, что ему неизвестно о том, что промышленники были против переноса выходного. «Если кто-то не соглашается, он обычно сообщает об этом не устно, а письменно выражает свою позицию. Официальных обращений в адрес министерства или губернатора, что они [промышленники] выступают против введения такого дня отдыха [31 декабря], не поступало», — заявил URA.RU глава регионального минпрома Сергей Пересторонин. В Департаменте информполитики губернатора не ответили на звонок.

URA.RU в начале декабря сообщало о том, что Евгений Куйвашев рассматривает возможность сделать 31 декабря выходным днем. По данным опроса, организованного РБК и проведенного сервисом по поиску работы Superjob, эту инициативу поддержали 79% жителей Екатеринбурга. В УрФО только один регион принял решение сделать 31 декабря выходным днем. 13 декабря об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.