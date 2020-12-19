Умер старейший вор в законе, конфликтовавший с Дедом Хасаном

Владислав Леонтьев умер от инсульта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Старейший вор в законе Владислав Леонтьев (Вадик Белый) умер от инсульта на 50-м году жизни. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«49-летний вор в законе Владислав Леонтьев, он же Белобрысый, скончался в результате полученного инсульта», — сообщает агентство «Прайм Крайм», не называя источника информации. Отмечается, что ранее Леонтьев конфликтовал с уголовным авторитетом Дедом Хасаном.

Леонтьев является старейшим нижегородским вором в законе. Вместе с ним был коронован в 1995 году вор в законе Владимир Вагин (Вагон), который умер в 2018 году. В 2012 году Леонтьев участвовал в воровской сходке в Дубае. После этого он искал убежище на Кипре.

Уголовного авторитета Деда Хасана застрелили в московском ресторане в январе 2013 года. Он много лет считался одним из самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве.