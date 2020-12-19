19 декабря 2020

Пограничников РФ перебросят на границу Азербайджана и Армении

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах
Армения передаст свою границу под контроль российских военных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российские пограничники будут охранять сразу несколько участков армяно-азербайджанской границы в Сюникской области Армении. Министр обороны страны Вагаршак Арутюнян заявил, что обсудил этот вопрос с миротворцами из РФ.

«В целях обеспечения бесперебойного движения на участке дороги Горис — Давид Бек размещаются российские пограничные силы. Безопасность участка дороги Горис — Капан протяженностью 21 километр, который проходит через проблематичные территории, будет обеспечена российскими пограничниками», — приводит заявление Арутюняна пресс-служба минобороны Армении.

В ведомстве уточнили, что дежурство российских пограничников вызвано необходимостью демаркации участка границы с Азербайджаном после того, как Баку взяло под свой контроль территории, входившие ранее в состав непризнанного Нагорного Карабаха.

Ранее стало известно, что при разминировании дороги в Нагорном Карабахе погиб российский офицер. Военный после сработки взрывного устройства получил тяжелые ранения и его не успели довезти до госпитая.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан начали вести боевые действия, обвинив друг друга в провокациях. В ноябре стороны заявили о прекращении огня, в Нагорный Карабах были направлены российские миротворцы, передает агентство Nation News. Спустя несколько дней Армения заявила о возобновлении боевых действий в Карабахе со стороны Азербайджана. Армянское ведомство сообщало о начавшемся наступлении в сторону юга непризнанной республики, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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