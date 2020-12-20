Метро в Москве сделают бесплатным на Новый год

В новогоднюю ночь москвичи и гости столицы смогут бесплатно проехаться в метро Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Московское метро в новогоднюю ночь сделают бесплатным, а за парковки можно будет не платить в течение всех новогодних каникул. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта столицы.

«Бесплатными станут парковки — c первого по девятое [января]», — приводит сайт «Подмосковье сегодня» слова главы дептранса Москвы Максима Ликсутова. Деньги за проезд в электричках по Московскому центральному кольцу (МЦК) и в метро можно будет не платить только в новогоднюю ночь.

С 21 декабря по Кольцевой линии метро запустят новогодний поезд. Кроме того, подарком жителям и гостям Москвы станут выставки, которые уже начинаются на объектах транспортной инфраструктуры. Так, на площади Киевского вокзала показывают картины русских художников XIX и XX веков с изображением столицы и Подмосковья.

Мэр Москвы Сергей Собянин тем временем заявил, что острый период борьбы с пандемией не успеет закончиться до Нового года. Он признался, что не закрывать Москву из-за коронавируса было сложно.