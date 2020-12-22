Россию лишили права оценивать спортсменов на допинг

Результаты анализов, проведенных российскими специалистами, не будут считаться достоверными Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) может продолжить тестировать спортсменов на допинг, но результаты анализов не будут считаться достоверными. Соответствующее заявление сделали представители Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«В целях поддержания антидопинговой системы РУСАДА будет продолжать выполнять свои антидопинговые обязанности в России», — цитирует ТАСС пресс-службу организации. Отмечается, РУСАДА признана несоответствующей антидопинговому кодексу, поэтому WADA будет контролировать анализ проб спортсменов.

В WADA утверждают, что РФ манипулировала результатами проб, полученных за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

Ранее представители WADA призвали признать Российское антидопинговое агентство не соответствующим антидопинговому кодексу. Это решение основано на результатах анализов проб спортсменов, которые проводили независимые эксперты в лабораториях Москвы. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение, согласно которому до 16 декабря 2022 года спортсмены России не смогут выступать под флагом страны.