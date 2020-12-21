Власти ЯНАО закрыли один из важнейших зимников

Власти ЯНАО закрыли зимник Коротчаево — Красноселькуп Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Открывшийся только в понедельник зимник (сезонную трассу, часть маршрута, которой проходит по льду) Коротчаево — Красноселькуп закрыли на неопределенное время из-за погодных условий. Это произошло 21 декабря в 23:00. Предупреждение департамент транспорта опубликовал в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Движение во вторник, 22 декабря, так и не возобновилось.

«Условиями контракта предусмотрено введение временных ограничений при температуре воздуха ниже -40 градусов по шкале Цельсия — для всех транспортных средств. Когда возобновиться движение пока не известно — мы не синоптики, погоду не предсказываем. Трассу откроем только, если потеплеет» — прокомментировали ситуацию URA.RU в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Зимник Коротчаево — Красноселькуп — единственная трасса доступная для жителей ЯНАО, которая связывает два района округа. Без нее из Коротчаево в Красноселькуп можно добраться на дорогостоящем вертолете.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале холодная погода продержится всю эту неделю. Столбик термометра будет опускаться до -47 градусов. Лишь к выходным обещают потепление на 3-5 градусов.