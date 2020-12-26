СКР: россиянка спровоцировала взрыв газа в многоэтажке

Женщина могла вытащить газовый шланг из бытовой плиты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Нижнем Новгороде женщина с инвалидностью, погибшая при взрыве газа в девятиэтажном доме, могла быть причастна к происшествию. По предварительной версии следователей, она отсоединила газовый шланг от бытовой плиты. Подобные действия женщина совершала еще весной 2020 года, но тогда трагедию удалось предотвратить.

«Следователи СК не исключают, что сама погибшая могла отсоединить газовый шланг от бытовой газовой плиты. Весной 2020 года она уже совершала подобные действия и предотвратить трагедию смогла находящаяся в то время в квартире мать женщины», — говорится в сообщении СУ СК по Нижегородской области во «ВКонтакте». По информации силовиков, 54-летняя женщина состояла на учете у психиатра.

Ранее сообщалось, что в одном из районов Нижнего Новгорода в жилом доме вспыхнул пожар. В результате происшествия погибла одна женщина, напоминает RT.