Уехавший из ХМАО силовик стал почетным жителем столицы региона

Экс-главе УМВД ХМАО Василию Рамонице присвоили почетное звание Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Депутаты думы Ханты-Мансийска от ЛДПР выступили против присвоения звания почетного жителя города экс-главе УМВД ХМАО Василию Романице. С предложением о присвоении ранее выступил профсоюз МВД, но либерал-демократы усомнились в законности идеи. Об этом URA.RU рассказал член фракции ЛДПР в думе Ханты-Мансийска Виталий Чистов.

«По положению прописано, что человек должен прожить в городе 20 лет. К тому же, человек уехал из Ханты-Мансийска, скорее всего, навсегда. В итоге, бывшего жителя города с 9-летним стажем наградили», — сказал он.

В администрации города корреспонденту URA.RU объяснили, что инициаторами присвоения почетного звания выступил профсоюз полиции. Письмо подписали 190 человек. При этом в уставе города прописано, что, в исключительных случаях, звание почетного гражданина может быть присвоено даже если человек не прожил в городе 20 лет. Поэтому решение было принято, вне зависимости от мнения либерал-демократов. «От ЛДПР вопрос поступил в самый последний момент, перед рассмотрением предложения в думе. До этого вопрос рассматривался публично в общественной палате, на комитетах, на совместной комиссии. Тогда их почему-то ничего не смущало», — отметил представитель пресс-службы.

Ранее URA.RU писало, что глава УМВД ХМАО Василий Романица покинул свой пост. Его новая должность — заместитель начальника главного управления на транспорте МВД.