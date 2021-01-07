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В Нижневартовске бабушка вела девочку по морозу без одежды. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Парк имени 50-летия ВЛКСМ. Екатеринбург, зима, парк
Девочка шла без верхней одежды в -23 градуса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) засняли видео, как маленькую девочку ведут по морозу без одежды. Запись распространилась в социальных сетях и дошла до администрации города.

«На видео запечатлен момент, когда бабушка уводит ребенка из квартиры его матери и ее сожителя в момент острого семейного конфликта. Второпях, а также скорее всего находясь в стрессе, бабушка не успела одеть ребенка», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. Уточняется, что в ситуации уже начали разбираться инспекторы по делам несовершеннолетних и органы опеки. Девочка сейчас находится с родным отцом.

Сейчас в городе стоят морозы. По данным Gismeteo, в Нижневартовске столбик термометра опустился до -23 градусов, которые ощущаются как -31.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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