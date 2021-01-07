Девочка шла без верхней одежды в -23 градуса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) засняли видео, как маленькую девочку ведут по морозу без одежды. Запись распространилась в социальных сетях и дошла до администрации города.

«На видео запечатлен момент, когда бабушка уводит ребенка из квартиры его матери и ее сожителя в момент острого семейного конфликта. Второпях, а также скорее всего находясь в стрессе, бабушка не успела одеть ребенка», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. Уточняется, что в ситуации уже начали разбираться инспекторы по делам несовершеннолетних и органы опеки. Девочка сейчас находится с родным отцом.

Сейчас в городе стоят морозы. По данным Gismeteo, в Нижневартовске столбик термометра опустился до -23 градусов, которые ощущаются как -31.