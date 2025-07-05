Жители Нижневартовска (ХМАО) радуются, что в городе появились стрекозы. Дело в том, что эти насекомые питаются комарами и мошками, на которых вартовчане жаловались с самого начала лета.
«Объявлен бой мошкам и комарам! Первые боевые стрекозы появились на улицах Нижневартовска. Надеемся, они спасут вартовчан и не дадут комарино-мошковскому игу поработить наш город. Во имя уютного лета на севере!» — шутливо пишут горожане в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
Жители отмечают, что стрекозы «прям роями летают». По их мнению, это выглядит очень красиво, поэтому в соцсетях массово появляются фото и видео насекомых.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выросло число пациентов, заразившихся туляремией. В 2024 году заболевание выявили у 58 человек, а годом раньше таких случаев не было. Югра находится в природном очаге этой инфекции, поэтому риск заразиться выше, чем в других регионах. При этом, туляремию переносят комары, а на таковых жаловались и вахтовики, и туристы, и местные жители.
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