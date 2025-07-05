05 июля 2025
04 июля 2025

Жители Нижневартовска порадовались появлению стрекоз. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрекозы помогут вартовчанам избавиться от нашествия мошек и комаров
Стрекозы помогут вартовчанам избавиться от нашествия мошек и комаров Фото:

Жители Нижневартовска (ХМАО) радуются, что в городе появились стрекозы. Дело в том, что эти насекомые питаются комарами и мошками, на которых вартовчане жаловались с самого начала лета.

«Объявлен бой мошкам и комарам! Первые боевые стрекозы появились на улицах Нижневартовска. Надеемся, они спасут вартовчан и не дадут комарино-мошковскому игу поработить наш город. Во имя уютного лета на севере!» — шутливо пишут горожане в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Жители отмечают, что стрекозы «прям роями летают». По их мнению, это выглядит очень красиво, поэтому в соцсетях массово появляются фото и видео насекомых.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выросло число пациентов, заразившихся туляремией. В 2024 году заболевание выявили у 58 человек, а годом раньше таких случаев не было. Югра находится в природном очаге этой инфекции, поэтому риск заразиться выше, чем в других регионах. При этом, туляремию переносят комары, а на таковых жаловались и вахтовики, и туристы, и местные жители.

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Жители Нижневартовска (ХМАО) радуются, что в городе появились стрекозы. Дело в том, что эти насекомые питаются комарами и мошками, на которых вартовчане жаловались с самого начала лета. «Объявлен бой мошкам и комарам! Первые боевые стрекозы появились на улицах Нижневартовска. Надеемся, они спасут вартовчан и не дадут комарино-мошковскому игу поработить наш город. Во имя уютного лета на севере!» — шутливо пишут горожане в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Жители отмечают, что стрекозы «прям роями летают». По их мнению, это выглядит очень красиво, поэтому в соцсетях массово появляются фото и видео насекомых. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выросло число пациентов, заразившихся туляремией. В 2024 году заболевание выявили у 58 человек, а годом раньше таких случаев не было. Югра находится в природном очаге этой инфекции, поэтому риск заразиться выше, чем в других регионах. При этом, туляремию переносят комары, а на таковых жаловались и вахтовики, и туристы, и местные жители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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