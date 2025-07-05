В Ханты-Мансийске 5 июля в преддверии Дня семьи, любви и верности прошла массовая церемония бракосочетания. Власти округа в соцсети сообщили, что союз заключили 16 пар.
«Обручальное кольцо, непростое украшенье…Этим символом любви сегодня обменялись 16 югорских пар на Окружной массовой церемонии бракосочетания в Ханты-Мансийске. Мероприятие приурочили ко Дню семьи, любви и верности», — сообщается в telegram-канале властей округа.
Также в мероприятии приняли участие почетные семьи округа и юбиляры совместной жизни. Пары, прожившие в браке более 25 лет, были удостоены медали «За любовь и верность». Всего в округе эту награду получат 70 супружеских пар.
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