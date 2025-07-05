05 июля 2025
04 июля 2025

В городе ХМАО прошла массовая церемония бракосочетания. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятие прошло в преддверии Дня семьи, любви и верности (архивное фото)
Мероприятие прошло в преддверии Дня семьи, любви и верности (архивное фото) Фото:

В Ханты-Мансийске 5 июля в преддверии Дня семьи, любви и верности прошла массовая церемония бракосочетания. Власти округа в соцсети сообщили, что союз заключили 16 пар.

В церемонии приняли участие 16 пар молодоженов
В церемонии приняли участие 16 пар молодоженов
Фото:

«Обручальное кольцо, непростое украшенье…Этим символом любви сегодня обменялись 16 югорских пар на Окружной массовой церемонии бракосочетания в Ханты-Мансийске. Мероприятие приурочили ко Дню семьи, любви и верности», — сообщается в telegram-канале властей округа.

Также в мероприятии приняли участие почетные семьи округа и юбиляры совместной жизни. Пары, прожившие в браке более 25 лет, были удостоены медали «За любовь и верность». Всего в округе эту награду получат 70 супружеских пар.

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В Ханты-Мансийске 5 июля в преддверии Дня семьи, любви и верности прошла массовая церемония бракосочетания. Власти округа в соцсети сообщили, что союз заключили 16 пар. «Обручальное кольцо, непростое украшенье…Этим символом любви сегодня обменялись 16 югорских пар на Окружной массовой церемонии бракосочетания в Ханты-Мансийске. Мероприятие приурочили ко Дню семьи, любви и верности», — сообщается в telegram-канале властей округа. Также в мероприятии приняли участие почетные семьи округа и юбиляры совместной жизни. Пары, прожившие в браке более 25 лет, были удостоены медали «За любовь и верность». Всего в округе эту награду получат 70 супружеских пар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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