Рэпера Оксимирона превратили в мультяшку и сравнили с Путиным. Фото

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Концерт
Читатели также нашли сходство Оксимирона с актером Сергеем Буруновым и телеведущим Дмитрием Киселевым Фото: Владимир Андреев

Популярные российские рэперы появились в образах героев анимационных фильмов Pixar и Disney. Среди тех, чьи портреты прогнали через специальное приложение, оказались популярные рэперы Мирон Федоров (Оксимирон) и Алишер Валеев (Моргенштерн).

Обработанными портретами исполнителей поделился специализированный портал о рэп-музыке The Flow. Кроме Оксимирона и Моргенштерна в мультяшных образах появились Kizaru, Джиган, Хаски и другие артисты.

Читатели заметили, что Оксимирон внешне напоминает российского президента. «Почему Оксимирон похож на [Владимира] Путина?» — спрашивает пользователь с ником «Started from the banned». Еще ряд пользователей также отметили это сходство. Другие считают, что мультяшный рэп-исполнитель больше похож на телеведущего Дмитрия Киселева или артиста Сергея Бурунова.

Один из поклонников рэпа заметил, что артист Kizaru в жизни напоминает «ботана», а в анимационном образе становится «опасным». А мультяшного героя Моргенштерна слушатели не оценили. «Я на такой Disney не подписывался», — заявил пользователь «очень интересно» в комментариях под фото.

Ранее Моргенштерн высмеял журнал «Тайны звезд», на обложке которого он оказался. На первой полосе указывалось, что артист пьет водку с 15 лет и употребляет наркотики. До этого неизвестный от имени артиста сообщил о заложенной бомбе, пишет Life.

Поклонники поспорили, на кого похож Оксимирон: Путина, Бурунова или Киселева
The Flow
Мультяшный образ Моргенштерна слушатели не оценили
The Flow
Рэпер Face в анимационном образе
The Flow
Рэпера Джигана также превратили в персонажа мультфильмов Pixar
The Flow

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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