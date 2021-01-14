Чиновники Сургута рассказали о своих страхах из-за выборов мэра

Сургутские чиновники болезненно переносят выборы главы города Фото: Артем Ковтун © URA.RU

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Среди чиновников мэрии Сургута царит напряжение из-за неопределенности с кандидатурой главы города. Об этом URA.RU сообщило несколько сотрудников администрации.

«Все ожидали, что главный кандидат на пост мэра объявится 12 января. Однако никто из фаворитов не заявился. Неопределенность затягивается, из-за этого в мэрии растет напряжение из-за неуверенности перед завтрашним днем», — сообщил инсайдер.

Другой работник мэрии Сургута сообщил, что чиновники откладывают решение стратегических вопросов на неопределенный срок. «Все занимаются, в основном, текучкой, поскольку нет понимания, кто станет главой города. От персоны зависит очень много. Поэтому сейчас никто лишний раз не хочет брать на себя ответственность, не понимая, как-то или иное решение отразится в будущем», — сообщил собеседник агентства. В управлении массовых коммуникаций Сургута заявили, что не комментируют слухи.

Ранее URA.RU сообщало, что до Нового года чиновники мэрии Сургута нервничали из-за возможного прихода в администрацию главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Муниципальные служащие опасались массовых увольнений, поскольку Трубецкой мог прийти со своей командой.