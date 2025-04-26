Жители Нижневартовска (ХМАО) сообщили, что на Оби начался ледоход. Они назвали это событие долгожданным и восхитились красотой.
«Вот и дождались. Ледоход наконец-то дошел до Нижневартовска, и вартовчане пришли на набережную, чтобы понаблюдать за этим завораживающим зрелищем», — пишет telegram-канал «N1».
Несмотря на это, голова ледохода еще далеко. Она находится в 219 километрах от ХМАО — в Пырчино Александровского района.
Ранее URA. RU сообщало, что жители Ханты-Мансийска обрадовались началу ледохода. Он начался сегодня — 27 апреля — и уже притянул к себе внимание югорчан. Несмотря на это, есть и неприятная сторона события — подростки, которые «совершают необдуманные действия» во время ледохода. Так, югорчане опубликовали видео, где мальчик «пытаясь самоутвердиться перед друзьями» стоит на отколотой льдине.
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