Жители Ханты-Мансийска обрадовались началу ледохода. Он начался сегодня — 27 апреля — и уже притянул к себе внимание югорчан.
«27 апреля 2025 года, Иртыш пошел. Ледоход в Ханты-Мансийске начался», — пишет югорчанин в telegram-канале «Подслушано в Ханты-Мансийске».
На Оби же ледоход пока не замечен. В Нижневартовске уровень воды поднялся д 653 сантиметров, прибавив 27 сантиметров за сутки. В 2024 году 27 апреля уровень воды в Оби составлял 341 сантиметр.
В Ханты-Мансийске идет подготовка к началу навигации 2025 года — 42 теплохода вскоре выйдут на маршруты. Она начнется после ледохода.
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