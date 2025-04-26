26 апреля 2025
25 апреля 2025

В ХМАО начался ледоход. Видео

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В Ханты-Мансийске на Иртыше начался ледоход
В Ханты-Мансийске на Иртыше начался ледоход Фото:

Жители Ханты-Мансийска обрадовались началу ледохода. Он начался сегодня — 27 апреля — и уже притянул к себе внимание югорчан.

«27 апреля 2025 года, Иртыш пошел. Ледоход в Ханты-Мансийске начался», — пишет югорчанин в telegram-канале «Подслушано в Ханты-Мансийске».

На Оби же ледоход пока не замечен. В Нижневартовске уровень воды поднялся д 653 сантиметров, прибавив 27 сантиметров за сутки. В 2024 году 27 апреля уровень воды в Оби составлял 341 сантиметр.

В Ханты-Мансийске идет подготовка к началу навигации 2025 года — 42 теплохода вскоре выйдут на маршруты. Она начнется после ледохода.

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Жители Ханты-Мансийска обрадовались началу ледохода. Он начался сегодня — 27 апреля — и уже притянул к себе внимание югорчан. «27 апреля 2025 года, Иртыш пошел. Ледоход в Ханты-Мансийске начался», — пишет югорчанин в telegram-канале «Подслушано в Ханты-Мансийске». На Оби же ледоход пока не замечен. В Нижневартовске уровень воды поднялся д 653 сантиметров, прибавив 27 сантиметров за сутки. В 2024 году 27 апреля уровень воды в Оби составлял 341 сантиметр. В Ханты-Мансийске идет подготовка к началу навигации 2025 года — 42 теплохода вскоре выйдут на маршруты. Она начнется после ледохода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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