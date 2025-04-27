В Арктической зоне ХМАО отключат радио и телевидение

В Белоярском районе (ХМАО) 30 апреля временно отключат радио и телевидение из-за профилактических работ. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий Югры.
«В Белоярском районе отключение телесети РТРС-1 произойдет 30 апреля с 10:00 до 16:00. Также перестанет вещать „Радио России“», — говорится на сайте.
В РТРС-1 входят «Первый канал», «Россия 1», «Первый канал», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «ОТР» и «ТВ Центр». Все плановые остановки трансляции заранее согласованы с телеканалами и проходят в моменты, когда в эфире нет важных сообщений.
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