27 апреля 2025
26 апреля 2025
25 апреля 2025

Несколько десятков человек устроили драку на центральной площади в Нижневартовске. Видео

Массовая драка произошла на площади Нефтяников в Нижневартовске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка произошла на площади Нефтяников (архивное фото)
Драка произошла на площади Нефтяников (архивное фото) Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на центральной площади произошла драка, в которой приняли участие несколько десятков человек. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

«Сегодня вечером на площади Нефтяников произошла массовая драка с участием порядка 30 человек», — сообщили в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Также в сообщении уточнили, что на место происшествия выехали сотрудники полиции, но участники драки сразу разбежались. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре для комментария по инциденту. Ожидается ответ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) на центральной площади произошла драка, в которой приняли участие несколько десятков человек. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. «Сегодня вечером на площади Нефтяников произошла массовая драка с участием порядка 30 человек», — сообщили в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Также в сообщении уточнили, что на место происшествия выехали сотрудники полиции, но участники драки сразу разбежались.  Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре для комментария по инциденту. Ожидается ответ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...