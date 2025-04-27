Драка произошла на площади Нефтяников (архивное фото)
В Нижневартовске (ХМАО) на центральной площади произошла драка, в которой приняли участие несколько десятков человек. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
«Сегодня вечером на площади Нефтяников произошла массовая драка с участием порядка 30 человек», — сообщили в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Также в сообщении уточнили, что на место происшествия выехали сотрудники полиции, но участники драки сразу разбежались.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре для комментария по инциденту. Ожидается ответ.
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