Сапер из ХМАО во время войны обезвредил больше 9 тысяч мин

В середине января 1945 года младший сержант Иван Гладышев, рискуя жизнью, проделал проход в минном поле под польским городом Шелькув. Его работа позволила советской артиллерии прорвать оборону врага на реке Нарев. За три года войны сапер из ХМАО, прошедший через сталинские лагеря, обезвредил более 9 тысяч мин и 2 тысяч снарядов. Сегодня его имя носят улицы в Сибири и на Урале, а в Ханты-Мансийске бронзовый бюст героя встречает посетителей парка Победы. URA.RU вспоминает его историю.
Из ссылки — на фронт
Гладышев родился 1 октября 1906 года в деревне Монастырка Оренбургской губернии (ныне Курганская область). Он был тринадцатым ребенком в крестьянской семье, где всего воспитывалось 14 детей. Окончив два класса церковноприходской школы, работал в родном селе, пока в 1930 году не был арестован по обвинению в «антисоветской агитации». Пять лет лагерей он отбывал в Ханты-Мансийском округе, а после освобождения остался в селе Шеркалы — рубил лес, рыбачил на Оби.
Первый подвиг на минном поле
В мае 1942 года 35-летнего Гладышева призвали в Красную Армию. После обучения саперному делу он попал в 364-й стрелковый полк 139-й дивизии. Первый подвиг совершил летом 1943 года под деревнями Кулешевка и Мамонтово: под огнем обнаружил и обезвредил 35 мин, расчистив путь пехоте. За это получил медаль «За отвагу». На фронте у Гладышева сформировался собственный стиль работы. «После того, как с опасного участка были убраны мины, на досках и стенах, Иван Васильевич писал: „Проверено! Мин нет. Иван Гладышев“. И бойцы, шедшие следом, знали, что здесь безопасно», — указано на сайте администрации сельского поселения Шеркалы.
Форсирование Днепра: июнь 1944
Во время боев за Могилев, с 24 по 30 июня 1944 года, Гладышев форсировал Днепр вместе с передовыми частями. На захваченном плацдарме он снял 21 мину, обеспечив безопасную высадку десанта, и обследовал места для размещения артиллерии. «Его работа была безупречной — ни одной ошибки под огнем», — следует из наградного листа. За эту операцию сапер получил орден Славы III степени.
Три звезды славы
В августе 1944 года, наступая в Польше, Гладышев за три дня обезвредил 100 мин и участвовал в строительстве мостов под Белостоком. За этот подвиг его наградили орденом Славы II степени. А в январе 1945-го, во время прорыва обороны на реке Нарев, он провел через минные поля полковую артиллерию. День Победы Гладышев встретил в Восточной Пруссии, к этому времени на его счету было уже 9 тысяч обезвреженных мин и 2 тысячи фугасов. Указом от 10 апреля 1945 года Гладышев стал полным кавалером ордена Славы, что приравнивалось к высшей воинской награде — званию героя Советского Союза.
После войны
Демобилизовавшись в 1946 году, Гладышев вернулся в Шеркалы, где десять лет проработал лесничим. После снятия ограничений, связанных со ссылкой, в 1956 году он переехал в село Кичигино Челябинской области и устроился сторожем на ремонтный завод. Умер 29 августа 1975 года, реабилитирован посмертно в 1989 году.
Память
Имя героя носят улицы в селе Шеркалы (Октябрьский район ХМАО) и Кичигино (Челябинская область). В 2013 году на доме, где он жил, установили мемориальную доску с надписью: «Полный кавалер ордена Славы, обезвредивший 9 000 мин». В 2020-м в парке Победы Ханты-Мансийска открыли бронзовый бюст Гладышева.
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