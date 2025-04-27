27 апреля 2025
26 апреля 2025

В ХМАО следователи задержали педофила, скрывавшегося 15 лет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Преступника задержали в Краснодарском крае
Преступника задержали в Краснодарском крае Фото:

Следователи спустя 15 лет задержали и доставили в Нижневартовск педофила, который в конце нулевых изнасиловал ребенка. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает telegram-канал ведомства.

«Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статей 132 УК РФ (насильственные действия, сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). По ходатайству следователя решением суда обвиняемый заключен под стражу», — сообщает telegram-канал следственного комитета.

Уголовное дело было возбуждено в 2012 году. После этого мужчина скрылся и проживал в Краснодарском крае. Он был задержан во время проверки документов — югорчанин пользовался паспортом гражданина, который уже умер. Силовики задержали злоумышленника и доставили в Нижневартовск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следователи спустя 15 лет задержали и доставили в Нижневартовск педофила, который в конце нулевых изнасиловал ребенка. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает telegram-канал ведомства. «Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статей 132 УК РФ (насильственные действия, сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). По ходатайству следователя решением суда обвиняемый заключен под стражу», — сообщает telegram-канал следственного комитета. Уголовное дело было возбуждено в 2012 году. После этого мужчина скрылся и проживал в Краснодарском крае. Он был задержан во время проверки документов — югорчанин пользовался паспортом гражданина, который уже умер. Силовики задержали злоумышленника и доставили в Нижневартовск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...