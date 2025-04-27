Следователи спустя 15 лет задержали и доставили в Нижневартовск педофила, который в конце нулевых изнасиловал ребенка. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает telegram-канал ведомства.
«Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статей 132 УК РФ (насильственные действия, сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). По ходатайству следователя решением суда обвиняемый заключен под стражу», — сообщает telegram-канал следственного комитета.
Уголовное дело было возбуждено в 2012 году. После этого мужчина скрылся и проживал в Краснодарском крае. Он был задержан во время проверки документов — югорчанин пользовался паспортом гражданина, который уже умер. Силовики задержали злоумышленника и доставили в Нижневартовск.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!