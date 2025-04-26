Жители ХМАО пожаловались на подростков, которые «совершают необдуманные действия» во время ледохода. Так, югорчане опубликовали видео, где мальчик «пытаясь самоутвердиться перед друзьями» стоит на отколотой льдине.
«Подросток пытается самоутвердиться перед своими друзьями. Это очень опасно. Не стоит повторять таких необдуманных действий», — написал югорчанин в telegram-канале «ЧП Ханты-Мансийск».
При этом, на видео слышно, что друзья отговаривают мальчика об этой затеи. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
Ранее жители Ханты-Мансийска обрадовались началу ледохода. Он начался сегодня — 27 апреля — и уже притянул к себе внимание югорчан.
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