Жители Ханты-Мансийска вышли на субботник с мэром

Жители Ханты-Мансийска приняли участие во Всероссийской неделе субботников. Горожане провели уборку территории парка Победы, сообщил мэр города Максим Ряшин.
«Очень рад, что уже на протяжении многих лет накануне майских праздников мы всем городом традиционно выходим на совместный субботник. Ведь это необходимо не только для того, чтобы навести порядок после зимы», — рассказал Ряшин в своем telegram-канале.
Ханты-Мансийск шестой год подряд лидирует в рейтинге самых комфортных городов России в своей климатической группе. Это достижение стало возможным благодаря активной позиции горожан.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте 26 апреля состоялась уборка территории Мемориала Славы. В ней принял участие мэр города Максим Слепов.
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