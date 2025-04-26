Жители ХМАО скупают мангалы, гриль-барбекю и казаны

В ХМАО за последний месяц подскочили продажи инвентаря для отдыха на природе. Аналитики «Авито» сообщили URA.RU, что мангалов продано на 44% больше, гриль-барбекю — на 33%, а любители плова и шурпы скупают казаны.
«Жители ХМАО активно покупают товары для гриля и барбекю. Так, в апреле относительно марта продажи мангалов выросли на 44%. На 33% чаще стали покупать грили-барбекю. Помимо шашлыков, жители ХМАО собираются готовить в этом сезоне плов, шурпу и другие блюда в казане — их продажи выросли на 37%», — сообщили эксперты.
При этом средняя стоимость мангалов составила 6 000 рублей, а гриль-барбекю можно приобрести за 9 000 рублей. Также выросли продажи углей, решеток для гриля и шампуров. Югорчане готовятся и к рыбалке. Так, спиннинги в апреле стали покупать на 88% чаще, чем в марте. Их средняя цена составила 6 000 рублей. А продажи удочек выросли на 67% — в среднем их покупали за 2 000 рублей.
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