Мэр Сургута вышел на весенний субботник

В Югре стартовали весенние субботники. Так, в Сургуте 26 апреля прошла уборка территории Мемориала Славы. В ней поучаствовал мэр города Максим Слепов.
«В субботу, 26 апреля, в Сургуте началась очистка территории Мемориала Славы. На уборку вышли как обычные горожане, так и чиновники. Среди участников замечен и глава города Максим Слепов», — выяснило SiTV.
Сегодня же — 27 апреля — субботник проходит в районе поселка Черный Мыс. В то же время, в Ханты-Мансийске в порядок привели уже территорию многофункциональной спортивной площадки со скейтпарком и памп-треком, а Нефтеюганске — городского кладбища СУ-62.
В городах Югры готовятся к празднованию юбилея Победы — в преддверии важной даты приводят в порядок улицы и парки, проводят субботники и украшают здания праздничной символикой. В Ханты-Мансийске на фасадах зданий уже появляются баннеры с кадрами хроники, а общественный транспорт стилизуется юбилейной символикой.
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