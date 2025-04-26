26 апреля 2025
25 апреля 2025

Мэр Сургута вышел на весенний субботник

© Служба новостей «URA.RU»
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Слепов помог убрать территорию Мемориала Славы
Слепов помог убрать территорию Мемориала Славы Фото:

В Югре стартовали весенние субботники. Так, в Сургуте 26 апреля прошла уборка территории Мемориала Славы. В ней поучаствовал мэр города Максим Слепов.

«В субботу, 26 апреля, в Сургуте началась очистка территории Мемориала Славы. На уборку вышли как обычные горожане, так и чиновники. Среди участников замечен и глава города Максим Слепов», — выяснило SiTV.

Сегодня же — 27 апреля — субботник проходит в районе поселка Черный Мыс. В то же время, в Ханты-Мансийске в порядок привели уже территорию многофункциональной спортивной площадки со скейтпарком и памп-треком, а Нефтеюганске — городского кладбища СУ-62.

В городах Югры готовятся к празднованию юбилея Победы — в преддверии важной даты приводят в порядок улицы и парки, проводят субботники и украшают здания праздничной символикой. В Ханты-Мансийске на фасадах зданий уже появляются баннеры с кадрами хроники, а общественный транспорт стилизуется юбилейной символикой.

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В Югре стартовали весенние субботники. Так, в Сургуте 26 апреля прошла уборка территории Мемориала Славы. В ней поучаствовал мэр города Максим Слепов. «В субботу, 26 апреля, в Сургуте началась очистка территории Мемориала Славы. На уборку вышли как обычные горожане, так и чиновники. Среди участников замечен и глава города Максим Слепов», — выяснило SiTV. Сегодня же — 27 апреля — субботник проходит в районе поселка Черный Мыс. В то же время, в Ханты-Мансийске в порядок привели уже территорию многофункциональной спортивной площадки со скейтпарком и памп-треком, а Нефтеюганске — городского кладбища СУ-62. В городах Югры готовятся к празднованию юбилея Победы — в преддверии важной даты приводят в порядок улицы и парки, проводят субботники и украшают здания праздничной символикой. В Ханты-Мансийске на фасадах зданий уже появляются баннеры с кадрами хроники, а общественный транспорт стилизуется юбилейной символикой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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