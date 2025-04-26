Сегодня — 27 апреля — на неожиданные встречи с медведями пожаловались уже четверо югорчан. Так, первый случай выхода медведя был замечен на территории вахтового поселка «Ловинка», принадлежащего «Урайнефтегазу», второй, предположительно, — на территории месторождения «БыстринскНефть», а третий и четвертый — на трассах Белоярского района.
«В районе поворота на Комарова замечен медведь!» — пишет югорчанин в местном telegram-канале. «Я думал собака бежит, а оказался медведь», — рассказал вахтовик с месторождения. «Медведь на лося охотится», — удивился еще один водитель из ХМАО. «Там медведь стоит! Уходи», — восклицает девушка из вахтового поселка.
В случае выхода медведей в населенные пункты необходимо звонить в 112. Югорчан предупреждают: не стоит подходить к животным или кормить их — это опасно. Сейчас медведи только выходят из спячек, поэтому могут быть голодными и агрессивными.
URA.RU направило запрос Природнадзор Югры. Ответ ожидается.
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