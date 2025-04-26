26 апреля 2025
25 апреля 2025

Жители ХМАО массово жалуются на встречи с медведями. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчан предупреждают об опасности выхода медведей в населенные пункты
Югорчан предупреждают об опасности выхода медведей в населенные пункты Фото:

Сегодня — 27 апреля — на неожиданные встречи с медведями пожаловались уже четверо югорчан. Так, первый случай выхода медведя был замечен на территории вахтового поселка «Ловинка», принадлежащего «Урайнефтегазу», второй, предположительно, — на территории месторождения «БыстринскНефть», а третий и четвертый — на трассах Белоярского района.

«В районе поворота на Комарова замечен медведь!» — пишет югорчанин в местном telegram-канале. «Я думал собака бежит, а оказался медведь», — рассказал вахтовик с месторождения. «Медведь на лося охотится», — удивился еще один водитель из ХМАО. «Там медведь стоит! Уходи», — восклицает девушка из вахтового поселка.

В случае выхода медведей в населенные пункты необходимо звонить в 112. Югорчан предупреждают: не стоит подходить к животным или кормить их — это опасно. Сейчас медведи только выходят из спячек, поэтому могут быть голодными и агрессивными.

URA.RU направило запрос Природнадзор Югры. Ответ ожидается.

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Сегодня — 27 апреля — на неожиданные встречи с медведями пожаловались уже четверо югорчан. Так, первый случай выхода медведя был замечен на территории вахтового поселка «Ловинка», принадлежащего «Урайнефтегазу», второй, предположительно, — на территории месторождения «БыстринскНефть», а третий и четвертый — на трассах Белоярского района. «В районе поворота на Комарова замечен медведь!» — пишет югорчанин в местном telegram-канале. «Я думал собака бежит, а оказался медведь», — рассказал вахтовик с месторождения. «Медведь на лося охотится», — удивился еще один водитель из ХМАО. «Там медведь стоит! Уходи», — восклицает девушка из вахтового поселка. В случае выхода медведей в населенные пункты необходимо звонить в 112. Югорчан предупреждают: не стоит подходить к животным или кормить их — это опасно. Сейчас медведи только выходят из спячек, поэтому могут быть голодными и агрессивными. URA.RU направило запрос Природнадзор Югры. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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