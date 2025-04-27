Власти ХМАО зафиксировали рекордное количество хакерских атак

В ХМАО за первый квартал 2025 года зарегистрировано почти 200 тысяч кибератак на различные структуры властей — в три раза больше, чем за весь 2024 год. Об этом заявил заместитель губернатора Павел Ципорин на заседании комитета при думе Югры.
«Злоумышленники все чаще атакуют через подрядные организации, которые обслуживают наши системы. Например, в феврале хакеры взломали сеть одного из подрядчиков, получив доступ к правительственной инфраструктуре. Наши системы вовремя заблокировали угрозу», — пояснил Ципорин.
По его словам, в регионе создан круглосуточный центр кибербезопасности, который отслеживает и нейтрализует атаки. Сейчас под защитой центра находятся 90% медицинских учреждений, 19 муниципалитетов и 27 участков мировых судей. Однако рост числа атак связан с использованием новых методов: хакеры внедряются через слабые звенья — компьютеры сотрудников подрядчиков, которые имеют доступ к государственным системам.
Ранее URA.RU писало, что сайт аэропорта Сургута подвергся атаке украинских хакеров. Вместо страницы авиагавани по ссылке всплывало окно с информацией, противоречащей позиции России в проведении СВО и оскорбляющей граждан РФ.
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