Отчет губернатора и популярность удаления части желудка в Дагестане: восемь главных событий ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук выступил перед депутатами и представил отчет о ключевых показателях развития округа за 2024 год. Глава региона рассказал о проблемах, достижениях и анонсировал планы на ближайшие годы. В то же время стало известно, что у жителей ХМАО с лишним весом набирает популярность бариатрическая хирургия — во время операции удаляется часть желудка. URA.RU собрало главные новости Югры за неделю с 21 по 27 апреля.
Годовой отчет Кухарука
Кухарук отчитался о ключевых показателях ХМАО за 2024 год. Среди них — прирост населения. Так, по словам главы региона, на 1 января 2025 года в Югре проживали 1 781 782 жителя. За последний год численность населения увеличилась на 22 тысячи. Основным показателем прироста стала рождаемость, которая превысила смертность и составила 18,7 тысячи человек, против 11,3 тысячи человек, соответственно. При этом, средняя продолжительность жизни в ХМАО более 76 лет — на 3,5 года выше общероссийского показателя.
Еще один важный раздел годового отчета Кухарука — уровень зарплат в регионе. По словам губернатора, среднемесячная зарплата югорчан выросла на 7,6% и составила 124 тысячи рублей. Также он сообщил, что ХМАО опережает плановые показатели по снижению бедности — правительством установлено 7%, а в Югре цифра на 1% ниже. Для того, чтобы добиться таких результатов, в регионе действует отдельная программа, направленная на индексацию зарплат и социальную поддержку. На ее реализацию направлено свыше 41 миллиарда рублей.
Помимо этих достижений, в ХМАО удалось сократить затраты на добычу трудноизвлекаемой нефти за счет проектов по импортозамещению. Благодаря введению окружными властями дополнительных мер поддержки для компаний, которые занимаются разработкой ТРИЗов, уровень импортозамещения достиг 90%. Также более, чем втрое снизились удельные затраты на строительство скважины по отношению к накопленной добыче — с 30 до 8,5 тысяч рублей на тонну.
Несмотря на это, в 2024 году добыча нефти в ХМАО упала на 11,3 миллиона тонн. Снижение связано с санкциями и соглашением ОПЕК+. Чтобы решить эту проблему, по словам губернатора, нужно внедрять новые технологии, которые требуют денежных вложений, поэтому в прошлом году, например, власти поддержали нефтяников с помощью инвестиционного налогового вычета.
Также Кухарук рассказал о большой работе, которая была проделана в рамках помощи Донбассу. Так, за два года власти ХМАО восстановили 198 жилых домов, 15 детских садов и 14 школ на территории подшефной Макеевки. Заменено более пяти километров аварийных сетей, приобретено и передано 267 единиц техники и оборудования. В 2024 году власти округа начали восстанавливать городской дворец детского и юношеского творчества, продолжили ремонт трассы «Макеевка — Ясиноватая» и мостового перехода через канал «Северский Донец — Донбасс».
Сейчас Кухарук намерен решить проблему, из-за которой команду его предшественницы Натальи Комаровой обвиняли в насаждении демонопоклонничества. Речь идет о судьбе школьной программы «Социокультурные истоки», которой обучали югорских детей при поддержке митрополита Павла и которую прежний кабмин свернул в 2023 году под влиянием неких «демонов». Губернатор Югры намерен ее возобновить и уже поручил проработать этот вопрос не только департаменту образования и профильному заместителю Елене Майер, но и своему первому заму по политике Павлу Тараканову.
Глава ХМАО Руслан Кухарук пообещал, что югорское правительство поможет мэриям в закупке новых автобусов. А для сургутян до конца 2027 года будет завершена работа по строительству школ. Только строиться они будут не в рамках соглашений о концессии, а по прямому финансированию из средств регионального бюджета.
Дума ХМАО утвердила должность уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Стать уполномоченным сможет гражданин РФ, достигший 30 лет, и не имеющий гражданства и вида на жительство других государств. Среди требований к кандидату — наличие высшего образования и три года опыта работы на управленческих должностях.
Власти ХМАО отказались от проведения довыборов в ближайшие 1,5 года в местные думы. Осенью они предполагалась в восьми муниципалитетах — Когалыме, Лангепасе, Нефтеюганске, Сургуте, Урае, Югорске, Березовском и Ханты-Мансийском районах. Причина в принятии федерального закона, предполагаюшего отмену довыборов в Госдуму, а также думы регионов и муниципалитетов в год, предшествующий году основных выборов.
Новый куратор медиаблока правительства ХМАО Алексей Гнедин вступил в должность. Он назначен заместителем директора окружного департамента внутренней политики.
Экс-директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Валерий Фомагин вскоре займет должность главы одной из крупнейшей строительной компании региона — «Сибпромстрой-Югория». Ее нынешний директор Андрей Сурлевич собирается на пенсию. Ожидается, что кадровые перестановки могут произойти в начале мае.
Власти Пыть-Яха угодили в скандал после размещения на жилом доме напротив мэрии баннера с военным вертолетом США «Апачем» на фоне российского флага и символа Z. Его демонтировали в тот же день, а замену провели за счет компании-исполнителя.
У жителей ХМАО с лишним весом набирает популярность бариатрическая хирургия — во время операции удаляется часть желудка. В регионе такие услуги в несколько раз дороже, чем в республике Дагестан, поэтому на Кавказ едут целыми делегациями.
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