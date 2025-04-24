Губернатор ХМАО Кухарук зародил новую политическую традицию

Губернатор Югры Руслан Кухарук впервые отчитался о проделанной работе перед депутатами окружной думы в статусе главы региона. Причем, сделал это, зародив новый формат общения с народными избранниками. Его предшественница на посту Наталья Комарова обычно совмещала отчет перед парламентом вместе с ежегодным обращением к югорчанам. Кухарук сознательно разделил эти мероприятия, посчитав, что подводить итоги года в первой половине декабря слишком рано. А политологи считают, что такой формат поможет ему справиться с большими выборами 2026 года.
У главы региона на сам отчет о проделанной работе ушло около получаса. Доклад изобиловал множеством цифр и фактов о том, как Югра прожила 2024 год. Получилось вполне оптимистично. Население округа выросло на 22 тысячи человек, рождаемость превышает смертность в 1,7 раза, размер средней зарплаты увеличился на 7% и достиг почти 124 с половиной тысяч рублей. Югра занимает в стране передовые позиции по сносу аварийного жилья, а также ремонту и строительству дорог. Окружные власти уделяют большое внимание поддержке участников СВО и членам их семей, ветеранам Великой Отечественной войны и многим другим льготным категориям населения. «У нас замечательное прошлое, достойное настоящее и, уверен, великое будущее», — завершил свою речь Кухарук.
Затем у каждой думской фракции была возможность задать свой вопрос губернатору. Единороссов волновали масштабные проблемы, за которые им предстоит держать ответ перед избирателями. Речь идет о реализации транспортной реформы и медленном темпе строительства школ в Сургуте — крупнейшем городе региона. Кухарук пообещал, что окружное правительство будет участвовать в решении обоих вопросов, понимая их социальную важность. Новые автобусы будут закупаться, а школы достраиваться. Но теперь уже не по схеме концессии, а за счет финансирования из бюджета. Лидер югорских коммунистов Алексей Савинцев предложил создать в ХМАО природный заповедник на восточных склонах Уральских гор. Глава региона отметил, что уже сейчас эта территория является охранной зоной и пообещал дать поручение по итогам заседания окружной думы о дальнейшей проработке этого вопроса.
Лидер фракции ЛДПР Виктор Сысун поднял вопросы о мигрантах и демографии. Кухарук отметил, что чтобы жители Югры оставались в регионе, создавали семьи и не уезжали после выхода на пенсию, жизнь здесь должна быть комфортной. По его словам, положительная динамика прироста населения есть, и миграционные потоки играют в этом значительную роль. Но необходимо следить за качеством приезжающих специалистов. Рост благоустройства и развитие инфраструктуры, по мнению губернатора, помогут привлекать нужные кадры. При этом в социально чувствительных сферах Югра уже ограничила приток мигрантов. Это отразилось на общем миграционном потоке. «Контроль за приглашёнными специалистами должен быть совместным. Мы должны приглашать тех, кто будет усиливать экономику региона», — подчеркнул Кухарук. Глава фракции югорских эсеров Михаил Сердюк не воспользовался возможностью публичного общения с губернатором. Его не было на заседании окружной думы.
Последним выступил лидер «Партии пенсионеров» в Югре Владимир Зиновьев. Его обеспокоил передел рынка школьного питания, особенно в Нижневартовске. По его словам, некоторые подрядчики вдвое снижают цены, что вызывает обеспокоенность родителей за здоровье детей. Партия вместе с ОНФ предложила передать контроль над школьным питанием окружным властям и внедрить систему единого госзаказа с участием местных производителей, по примеру Москвы. Губернатор поддержал идею и поручил департаменту образования совместно с деппромом разработать централизованное решение, позволяющее выбирать поставщика не только по цене, но и по качеству.
Политолог Борис Григорьев считает, что выбранный формат отчета — шаг в правильном направлении, поскольку служит фактором консолидации региональных элит. «Комарова управляла регионом уже долгое время, и для нее многие управленческие процессы уже спрессовались. У Кухарука задача другая — выстроить собственную систему управления. Разделение послания и отчета — это грамотный шаг. Такой формат позволяет получить обратную связь от депутатов на предмет управленческих решений и необходимости их корректировки. И это особенно важно сейчас, когда начинается политический цикл, связанный с выборами 2026 года», — подытожил Григорьев.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук выступил перед депутатами и представил отчет о ключевых показателях развития округа за 2024 год. В материале мы рассказали о главных заявлениях главы региона во время выступления.
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