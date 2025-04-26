Айтишники смогут побороться за грант губернатора ХМАО после «Хантатона2025»

В Сургуте завершился X окружной конкурс разработчиков мобильных приложений и сервисов «Хантатон2025». Для многих участников это только начало большого пути: их ждет обучение и возможность побороться за грант губернатора ХМАО, сообщила замдиректора Департамента — начальник управления развития информационного общества Департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО — Югры Галина Михайлова корреспонденту URA.RU.
«Мы отправляем перспективных разработчиков в Сколковский акселератор, где они совершенствуют свои проекты. Затем участники представят их на IT-форуме и получат экспертную оценку. Дальше они могут претендовать на грант губернатора, защита проектов происходит обычно в августе-сентябре», — рассказала Галина Михайлова.
Соревнование стартовало 26 апреля. Участники 24 часа разрабатывали социально значимые и инновационные приложения по задачам от госсектора, бизнеса и партнеров хакатона. В юбилейном конкурсе приняли участие более 650 разработчиков со всего округа — это рекордное количество за всю историю мероприятия.
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