26 апреля 2025
25 апреля 2025

Айтишники смогут побороться за грант губернатора ХМАО после «Хантатона2025»

© Служба новостей «URA.RU»
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«Хантатон2025» в этом году собрал более 650 участников (архивное фото)
«Хантатон2025» в этом году собрал более 650 участников (архивное фото) Фото:

В Сургуте завершился X окружной конкурс разработчиков мобильных приложений и сервисов «Хантатон2025». Для многих участников это только начало большого пути: их ждет обучение и возможность побороться за грант губернатора ХМАО, сообщила замдиректора Департамента — начальник управления развития информационного общества Департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО — Югры Галина Михайлова корреспонденту URA.RU.

«Мы отправляем перспективных разработчиков в Сколковский акселератор, где они совершенствуют свои проекты. Затем участники представят их на IT-форуме и получат экспертную оценку. Дальше они могут претендовать на грант губернатора, защита проектов происходит обычно в августе-сентябре», — рассказала Галина Михайлова.

Соревнование стартовало 26 апреля. Участники 24 часа разрабатывали социально значимые и инновационные приложения по задачам от госсектора, бизнеса и партнеров хакатона. В юбилейном конкурсе приняли участие более 650 разработчиков со всего округа — это рекордное количество за всю историю мероприятия.

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В Сургуте завершился X окружной конкурс разработчиков мобильных приложений и сервисов «Хантатон2025». Для многих участников это только начало большого пути: их ждет обучение и возможность побороться за грант губернатора ХМАО, сообщила замдиректора Департамента — начальник управления развития информационного общества Департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО — Югры Галина Михайлова корреспонденту URA.RU. «Мы отправляем перспективных разработчиков в Сколковский акселератор, где они совершенствуют свои проекты. Затем участники представят их на IT-форуме и получат экспертную оценку. Дальше они могут претендовать на грант губернатора, защита проектов происходит обычно в августе-сентябре», — рассказала Галина Михайлова. Соревнование стартовало 26 апреля. Участники 24 часа разрабатывали социально значимые и инновационные приложения по задачам от госсектора, бизнеса и партнеров хакатона. В юбилейном конкурсе приняли участие более 650 разработчиков со всего округа — это рекордное количество за всю историю мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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