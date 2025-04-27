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Замгубернатора ХМАО Огородникова планирует масштабную реформу АПК

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Замгубернатора ХМАО Наталья Огородникова заявила о глубоком кризисе в окружном АПК
Замгубернатора ХМАО Наталья Огородникова заявила о глубоком кризисе в окружном АПК Фото:

Замгубернатора ХМАО Наталья Огородникова планирует масштабную реформу агропромышленного комплекса. Планами и итогами деятельности предыдущей команды куратор промблока поделилась с депутатами думы, сообщает парламентский корреспондент URA.RU.

«С этого года это нацпроект — всей России поставлена задача увеличить объемы производства продукции и экспорт АПК. Мы находимся в антитренде. [Губернатору] Руслану Николаевичу Кухаруку доложено об этом. Нам нужно стабилизировать ситуацию в 2025 году», — пояснила Огородникова, уточнив, что особенно сложная ситуация по молоку и мясу.

Замгубернатора сообщила, что сейчас в Югре действуют ставки на молоко, введенные еще при первом губернаторе Филипенко в 2010 году, цена за литр составляла 16 рублей. С 2011 их не пересматривали. Рентабельность сельхозпроизводства за 2023 с учетом субсидии составляла всего 3,3%. «Как мы должны предприниматели уговорить держать скот, а не сдавать его на мясокомбинат?» — возмутилась Огородникова.

Югра ни по одному продукту не закрывает 10% потребности населения региона. Огородникова отметила, что власти планируют поднять ставки на молоко и сократить инвестиционные затраты на создание, например, рыбоперерабатывающих объектов. Правительство предоставит думе на рассмотрение проект корректировки бюджета в мае.

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Замгубернатора ХМАО Наталья Огородникова планирует масштабную реформу агропромышленного комплекса. Планами и итогами деятельности предыдущей команды куратор промблока поделилась с депутатами думы, сообщает парламентский корреспондент URA.RU. «С этого года это нацпроект — всей России поставлена задача увеличить объемы производства продукции и экспорт АПК. Мы находимся в антитренде. [Губернатору] Руслану Николаевичу Кухаруку доложено об этом. Нам нужно стабилизировать ситуацию в 2025 году», — пояснила Огородникова, уточнив, что особенно сложная ситуация по молоку и мясу. Замгубернатора сообщила, что сейчас в Югре действуют ставки на молоко, введенные еще при первом губернаторе Филипенко в 2010 году, цена за литр составляла 16 рублей. С 2011 их не пересматривали. Рентабельность сельхозпроизводства за 2023 с учетом субсидии составляла всего 3,3%. «Как мы должны предприниматели уговорить держать скот, а не сдавать его на мясокомбинат?» — возмутилась Огородникова. Югра ни по одному продукту не закрывает 10% потребности населения региона. Огородникова отметила, что власти планируют поднять ставки на молоко и сократить инвестиционные затраты на создание, например, рыбоперерабатывающих объектов. Правительство предоставит думе на рассмотрение проект корректировки бюджета в мае.
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© Служба новостей «URA.RU»
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