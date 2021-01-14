Мэрия Салехарда задолжала подрядчикам миллионы рублей

Администрация не выплатила подрядчикам 43 млн рублей Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Мэрия Салехарда задолжала подрядчикам по капремонту 43 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры ЯНАО.

«Бездействие должностных лиц администрации города и подведомственных казенных учреждений повлекло грубое нарушение прав субъектов предпринимательства на своевременное получение вознаграждения за оказанные услуги на общую сумму 43,025 млн рублей», — говорится в письме ведомства.

По данным прокуратуры, МКУ «Финансовая дирекция городского хозяйства» заказала капитальный ремонт 10 многоквартирных домов Салехарда у ООО «Вершина», ООО «Домострой», ООО «ТандемСтрой» и ИП Белеков Б.А. Компании провели ремонтные работы и отчитались перед заказчиком, но обещанные выплаты не получили.

Мэру Салехарда Алексею Титовскому прокуратура внесла представление, после которого к дисциплинарной ответственности привлекли двух должностных лиц. Мэрия погасила задолженность перед компаниями.

Администрация города отказалась комментировать данную ситуацию. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов ЯНАО на звонки редакции не отвечает.

Раннее URA.RU сообщало, что мэрия Салехарда нарушала закон о похоронном деле. Администрация назначала погребальную службу на условиях конкурса.