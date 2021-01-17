Власти Сургута раскрыли, как перезапустят сорванные выборы мэра

Депутаты назовут новую дату выборов только в конце января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Новая дата выборов главы Сургута будет определена на заседании городской думы 29 января. В тот же день будет объявлено о старте приема документом от кандидатов, передает журналист URA.RU из зала заседаний думы Сургута.

«29 января на заседании думы будет объявлен конкурс и все будет происходить в соответствии с регламентом», — заявила спикер думы Сургута Надежда Красноярова. Депутаты пояснили, что новый конкурс пройдет на открытых условиях и заявку на участие в нем сможет любой желающий, в том числе и те, кто уже принимал участие, но при условии, что ими будет представлен полный пакет документов.

Решение депутаты приняли после того, как конкурсная комиссия не смогла допустить до голосования ни одного из кандидатов — свыше 90% заявившихся подали документы с нарушениями требований закона. Также, по мнению членов комиссии и представителей местных элит, оставшиеся кандидаты не имеют достаточного опыта для управления Сургутом. Обязанности главы города на период всей процедуры будет исполнять замглавы Анна Томазова.

Ранее URA.RU писало, что конкурсная комиссия, в которую входят члены регионального правительства, депутаты окружной и городской думы, признали конкурс на выборы мэра Сургута несостоявшимся. Местный истеблишмент назвал такое решение закономерным.