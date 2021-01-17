Политэлиты Сургута отреагировали на перезапуск выборов мэра

Конкурсная комиссия смогла допустить к этапу собеседования лишь одного кандидата в главы Сургута Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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В сургутском истеблишменте считают закономерным результат работы конкурсной комиссии по выборам мэра, которая признала их несостоявшимися. Своим мнением на этот счет представители политэлит поделились с URA.RU.

«Раньше мы рассуждали о том продолжать конкурс или не продолжать, оценивая качество, способности и состав кандидатов. Ну, а коль комиссия подвела итог и соответствующим образом оформленных и поданных документов оказалось меньше нужного количества, то вопрос сам по себе отпал. Теперь автоматом должен процесс запускаться по новому кругу. Чем больше кандидатов объективно приемлемых на эту должность, тем лучше», — считает депутат Государственной Думы Александр Сидоров.

Вице-спикер думы Сургута Максим Слепов в разговоре с URA.RU заявил, что не считает сложившуюся ситуацию экстраординарной: «Нужно работать с тем, что есть. Я абсолютно спокоен. Да, придется потратить еще время и эмоции на то, чтобы заново пройти этот путь. Но раз так все сложилось, нужно относиться к ситуации конструктивно».

Политолог Надежда Ушакова считает исход нынешней выборной кампании главы Сургута далеко не худшим вариантом развития событий. «Среди кандидатов глаз не цеплялся ни за одну фамилию, которая на самом деле может возглавить наш муниципалитет. Все-таки Сургут является экономической столицей региона и хочется, чтобы человек обладал достаточными профессиональными компетенциями, а также был признан местными и окружными элитами. Очень удивительно, что всего лишь две партии — ЛДПР и „Коммунисты России“ заявили своих кандидатов. Остальные политические силы, вообще, не приняли участие в этот отборе. К списочному составу было много вопросов, поэтому итог работы комиссии закономерен», — считает эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что среди всех кандидатов на пост главы Сургута лишь у одного оказались правильно заполненными все документы. Им оказался инженер из компании «Сургутские электрические сети» Артур Романов.