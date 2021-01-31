Уехавшему из ХМАО экс-главе полиции выдали премию за счет жителей

Василий Романица, став почетным жителем города, получил ряд льгот Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Бывший глава полиции ХМАО Василий Романица из бюджета Ханты-Мансийска, который формируется в том числе за счет налогов жителей, будет получать ежемесячную выплату в 15 тысяч рублей. Также ему, прожившему в регионе девять лет, назначена единовременная выплата, как почетному жителю города. Информацию о выплате URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации региональной столицы.

«Меры социальной поддержки в связи с присвоением почетного звания „Почетный житель города Ханты-Мансийска“ установлены положением о присвоении почетного звания „Почетный житель города Ханты-Мансийска“, утвержденным решением думы города. Согласно указанному муниципальному правовому акту лицам, удостоенным Почетного звания, выплачивается единовременная денежная выплата, размер которой составляет 40 тысяч 230 рублей», — объяснили в пресс-службе.

Там же добавили, что средства на предоставление мер социальной поддержки ежегодно предусматриваются в бюджете города Ханты-Мансийска. Этим же документом установлено, что кроме единовременной выплаты, почетному гражданину Ханты-Мансийска за счет налогов назначается ежемесячная выплата в размере 15 тысяч рублей и 25 тысяч рублей после выхода на пенсию. Еще 15 тысяч рублей он должен получить ко дню города и своему юбилею.

Ранее URA.RU писало, что депутаты думы Ханты-Мансийска от ЛДПР выступили против присвоения звания почетного жителя города экс-главе УМВД ХМАО Василию Романице. По мнению либерал-демократов, Романица слишком мало прожил в регионе