Лавров отправил в Евросоюз видео о насилии на западных митингах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправил высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики Жозепу Боррелю видео о насилии в отношении митингующих в странах Евросоюза. Об этом на пресс-конференции сообщил сам Лавров.
«Мы подготовили видеоряд, как незаконные акции подавляются на Западе и как наша полиция реагирует на бесчинства у нас. Сегодня я направил этот материал в Брюссель высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики Жозепу Боррелю», — прокомментировал он причину такого поступка. Слова Лаврова приводит ТАСС.
Представитель МИДа также рассказал, что за рубежом российские несогласованные акции протестов, прошедшие 23 и 31 января, освещаются однобоко, пишет RT. При этом в странах Запада за выход на проезжую часть и закрытие движения общественного транспорта человеку грозит несколько лет тюрьмы, напомнил он.
Блогера Алексея Навального, прилетевшего из Германии, где он находился на лечении, задержали 17 января. После этого его сторонники объявили несогласованные акции протеста по всей России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никаких акций протеста в России нет, есть только провокаторы. Позже блогера приговорили к 3,5 годам колонии, напоминает телеканал 360.
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