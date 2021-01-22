В Кремле прокомментировали акции в поддержку Навального

Дмитрий Песков заявил, что акций протеста в России нет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правоохранительные органы уже принимают меры в отношении провокаторов. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Послушайте, как таковой акции нет. Есть определенные провокаторы, которые призывают к этой акции. Действия провокаторов хорошо понятны правоохранительным органам, и принимаются соответствующие меры в отношении этих провокаторов», — сказал он.

Блогера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево в Москве. Условно осужденный по делу «Ив Роше», он с декабря прошлого года находился в федеральном розыске за нарушение испытательного срока. 18 января блогера заключили под стражу на 30 суток, после этого его сторонники начали готовить акции протеста.