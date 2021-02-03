Депутат Госдумы назвал три главных проблемы будущего мэра Сургута

Александр Сидоров руководил Сургутом 20 лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Выборы мэра Сургута

Будущему мэру Сургута предстоит решить три проблемы, доставшиеся ему от предшественника — нехватка школ и дорог в городе, а также ветхое жилье. Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы и бывший глава Сургута Александр Сидоров.

«Школы строятся далеко не в том темпе, и не в том количестве, сколько их необходимо сегодня в городе. [Условно] завтра первоклашкам будет некуда ходить в школы. Это первое, что нужно будет решать будущему мэру города. Второе — это ветхое жилье: деревянные, брусчатые дома, которые в 70-х годах были построены, их бы надо давно снести и переселить людей из этих домов. И третье — развитие транспортной сети, которая отстает от темпов развития города», — добавил Сидоров, подводя итоги состоявшейся встречи с кандидатом на пост мэра Андреем Филатовым. По словам депутата, оба политика договорились, что после подведения итогов выборов, которые пройдут в Сургуте 27 февраля, они встретятся еще раз, так как сегодня они пообщались «буквально 5-10 минут».

О том, что нехватка образовательных учреждений — одна из важнейших проблем Сургута, говорил и депутат думы Сургута Василий Птицын. По его словам, за последние годы не было заключено ни одного муниципального контракта на строительство школ.

Ранее URA.RU писало, что следующим мэром Сургута с высокой долей вероятности будет Андрей Филатов, уже подавший документы в комиссию выборщиков. В его перспективах не сомневается ни один из опрошенных URA.RU экспертов, а сам Филатов уже дал ясный сигнал элитам: в работе он будет опираться на команду единомышленников, куда войдут не все действующие чиновники Сургутской мэрии.