В Кремле отреагировали на отказ сторонников Навального от акции

Дмитрий Песков напомнил, что митинги можно проводить законно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Любые несогласованные акции незаконны. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал прекращение уличных протестов в поддержку блогера Алексея Навального.

«Не применительно к конкретно взятому заявлению, а в целом, наша позиция хорошо известна. Анонсирование каких-либо противоправных действий, нелегитимных акций не коррелируется с законом», — сказал Песков во время конференц-колла. Он напомнил, что существуют определенные процедуры согласования, к которым можно прибегнуть, не нарушая закон.

Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков заявил, что не будет анонсировать новых митингов до весны, передает деловая газета «Взгляд». Член Научного совета при Совбезе РФ, профессор МГУ Андрей Манойло считает, что решение отказаться от проведения несанкционированных акций в России связано с тем, что на них бы с каждым разом выходило бы меньше человек митингующих бы уменьшалось.

23, 31 января и 2 февраля в городах России прошли массовые незаконные протесты в поддержку блогера. Они начались после ареста Навального за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше».