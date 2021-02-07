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Центр Перми встал в 9-балльных пробках. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки в Екатеринбурге, пробки, вечер
Движение осложнено сразу на нескольких улицах в центре города Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми парализовано автомобильное движение сразу на нескольких улицах. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает затруднение на дорогах в 9 из 10 баллов.

По данным сервиса, движение затруднено преимущественно в центре города. Так, затор в обе стороны образовался по ул. Попова, а также по ул. Спешилова и Коммунальном мосту в сторону центра города. В обе стороны стоит транспорт на Комсомольском проспекте.

Затруднения в движении также на участках улиц Пушкина, Сибирской, Ленина и шоссе Космонавтов. В ряде районов движение осложнено из-за ДТП. В минувшие выходные в Перми после оттепели резко похолодало. Из-за этого на дорогах образовалась наледь.

По данным синоптиков, текущая неделя в Пермском крае будет самой холодной не только за нынешнюю зиму, но и за четыре последних зимних сезона. В Перми температура воздуха может понизиться до -25 градусов.

Яндекс оценивает пробки в Перми в 9 баллов
Фото: скрин Яндекс.Пробки

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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