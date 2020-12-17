Пермь встала в многокилометровых пробках

Движение парализовано практически во всех районах Перми Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Автомобильное движение парализовано сразу в нескольких районах Перми. По данным сервиса Яндекса.Пробки ситуации в городе присвоено максимальное значение — 10 баллов.

Практически отсутствует движение в обе стороны на улице Попова, где также зафиксировано ДТП на пересечении с улицей Екатерининской. На въезде в центр Перми пробка начинается от кольца в Сосновом Бору. Движение затруднено на улицах Пушкина, Ленина, Героев Хасана, Мира, Васильева (от Карпинского до Героев Хасана).

Также проблемы с движением на шоссе Космонавтов, улице Встречная и Комсомольском проспекте. Затруднено движение в районе площади Восстания, улицы Соликамская, а также станции Молодежная. Пробка начинается от правого берега Камы. По данным Яндекса, в городе зафиксированы многочисленные ДТП.