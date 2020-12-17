17 декабря 2020
16 декабря 2020

Пермь встала в многокилометровых пробках

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки в городе. Москва, машины, пробки, трафик, автомобили, автотранспорт
Движение парализовано практически во всех районах Перми Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Автомобильное движение парализовано сразу в нескольких районах Перми. По данным сервиса Яндекса.Пробки ситуации в городе присвоено максимальное значение — 10 баллов.

Практически отсутствует движение в обе стороны на улице Попова, где также зафиксировано ДТП на пересечении с улицей Екатерининской. На въезде в центр Перми пробка начинается от кольца в Сосновом Бору. Движение затруднено на улицах Пушкина, Ленина, Героев Хасана, Мира, Васильева (от Карпинского до Героев Хасана).

Также проблемы с движением на шоссе Космонавтов, улице Встречная и Комсомольском проспекте. Затруднено движение в районе площади Восстания, улицы Соликамская, а также станции Молодежная. Пробка начинается от правого берега Камы. По данным Яндекса, в городе зафиксированы многочисленные ДТП.

Пермь стоит в многокилометровых пробках
Скрин: Яндекс.Пробки

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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