27 декабря 2020
26 декабря 2020
25 декабря 2020

Снегопад вызвал в Перми многокилометровые пробки

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми вторые сутки идет снег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Продолжающийся в Перми вторые сутки снегопад спровоцировал многокилометровые пробки. По данным сервиса Яндекс.Пробки, дорожная ситуация в городе оценивается в максимальные 10 баллов.

Сильнее всего затруднено движение в центре города: на Комсомольском проспекте от Краснова до Монастырской (в обе стороны), на ул. Монастырской от Комсомольского проспекта в сторону Коммунального моста, на Коммунальном мосту от ТРЦ «Спешилов» до ул. Екатерининской.

В Перми, начиная с 26 декабря, не прекращается снегопад. Ранее синоптик ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов рассказал, что из-за циклона в крае пройдет «самый сильный снегопад в этом сезоне».

Пермь встала в многокилометровых пробках
Фото: скрин Яндекс.Пробки

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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