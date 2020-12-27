Снегопад вызвал в Перми многокилометровые пробки

Продолжающийся в Перми вторые сутки снегопад спровоцировал многокилометровые пробки. По данным сервиса Яндекс.Пробки, дорожная ситуация в городе оценивается в максимальные 10 баллов.
Сильнее всего затруднено движение в центре города: на Комсомольском проспекте от Краснова до Монастырской (в обе стороны), на ул. Монастырской от Комсомольского проспекта в сторону Коммунального моста, на Коммунальном мосту от ТРЦ «Спешилов» до ул. Екатерининской.
В Перми, начиная с 26 декабря, не прекращается снегопад. Ранее синоптик ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов рассказал, что из-за циклона в крае пройдет «самый сильный снегопад в этом сезоне».
Подписывайтесь на URA.RU в