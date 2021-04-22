Путин провел встречу с Байденом

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Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ в ЦВЗ «Манеж». Москва, путин владимир, послание федеральному собранию
Владимир Путин провел онлайн-встречу с Джо Байденом во время саммита по климату Фото:

Президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с международными лидерами по вопросам климата, среди которых был глава США Джо Байден. Соответствующее видео опубликовано на видеохостинге YouTube.

«Ведем работу по формированию в нашей стране современного законодательства, обеспечивающего контроль за эмиссией углерода и стимулирующего его сокращение», — рассказал Путин во время саммита, трансляция которого велась на youtube-канале Белого дома США. Глава РФ отметил, что Россия противостоит глобальному изменению климата.

Выступление Путина было посвящено созданию совместных проектов по борьбе с изменением климата. Также на саммите присутствовали канцлер Германии Ангела Меркель, госсекретарь США Энтони Блинкен и спецпосланник американского президента по климату Джон Керри.

Ранее Путин согласился на участие в климатическом саммите 22 апреля. Глава РФ выступил на нем, потому что мероприятие посвящено важной для России теме, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что Байден ищет личной встречи с Путиным.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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