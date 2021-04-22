Путин провел встречу с Байденом

Президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с международными лидерами по вопросам климата, среди которых был глава США Джо Байден. Соответствующее видео опубликовано на видеохостинге YouTube.
«Ведем работу по формированию в нашей стране современного законодательства, обеспечивающего контроль за эмиссией углерода и стимулирующего его сокращение», — рассказал Путин во время саммита, трансляция которого велась на youtube-канале Белого дома США. Глава РФ отметил, что Россия противостоит глобальному изменению климата.
Выступление Путина было посвящено созданию совместных проектов по борьбе с изменением климата. Также на саммите присутствовали канцлер Германии Ангела Меркель, госсекретарь США Энтони Блинкен и спецпосланник американского президента по климату Джон Керри.
Ранее Путин согласился на участие в климатическом саммите 22 апреля. Глава РФ выступил на нем, потому что мероприятие посвящено важной для России теме, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что Байден ищет личной встречи с Путиным.
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